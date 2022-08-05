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Композитор и автор популярных хитов легендарной группы “Ласковый май” Сергей Кузнецов рассказал историю о том, как зародилось название коллектива.

По словам Кузнецова, название не могли придумать очень долго. Предложение поступило практически перед концертом. Придумал название кто-то из коллектива, но композитор уже точно не помнит, кто именно.

В эфире YouTube-канала Андрея Кудрявцева Сергей Кузнецов поделился воспоминаниями: «Ни одно название нам не подходило. Пришло 30 декабря. Программа концертная была готова, репертуар готов. Я говорю: «Ну, что, пацаны, выходим?» А название как. Ну и предложили нам прямо перед концертом кто-то из группы «Ласковый май». Другого варианта не было. Ну так и назвались — «Ласковый май».

Других альтернатив так и не поступило, поэтому было принято решение оставить название коллектива таким.

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