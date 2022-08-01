«Умные» очки Mijia Glasses Camera от компании Xiaomi будут весить всего 100 грамм, но обладать уникальными возможностями по работе с приложениями виртуальной и дополненной реальности. Сейчас производитель собирает деньги на их выпуск на краудфандинговых платформах, причем инвесторы смогут приобрести девайс за 370 долларов.

За производительность очков отвечает 8-ядерный процессор Qualcomm. Объем оперативной памяти составляет 3 гигабайта, а встроенной – 32 Гб.

Емкость аккумулятора составит 1020 mAh, причем заявлена поддержка быстрой зарядки адаптером питания мощностью в 10 Вт.

Также производитель снабдил очки функцией автоматического перевода любых языков и двумя камерами – 50-мегапиксельной основной и 8-МП вспомогательной с функциями записи видео на протяжении 100 минут, оптической стабилизации и 5-кратного зума.