Разработка технологий для развития беспилотного транспорта и роботов-доставщиков, которую ведёт российская корпорация “Яндекс”, может быть перенесена в Израиль. Такое развитие событий не исключают в российской IT-компании – сообщает газета “Коммерсантъ”.

Причина кроется в санкциях, которые западные страны ввели в отношении России. Из-за экономических ограничений поставки специализированного оборудования, как например лидаров и гироскопов, из-за рубежа прекратились. А найти альтернативных поставщиков непросто, поскольку такое оборудование производят узкое число иностранных компаний.

В публикации утверждается, что подготовительная работа к переводу части подразделений “Яндекса” уже осуществляется. В частности, некоторые производственные процессы компания стала переводить с российских платформ на зарубежные.