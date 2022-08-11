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Разработка технологий для развития беспилотного транспорта и роботов-доставщиков, которую ведёт российская корпорация “Яндекс”, может быть перенесена в Израиль. Такое развитие событий не исключают в российской IT-компании – сообщает газета “Коммерсантъ”.

Причина кроется в санкциях, которые западные страны ввели в отношении России. Из-за экономических ограничений поставки специализированного оборудования, как например лидаров и гироскопов, из-за рубежа прекратились. А найти альтернативных поставщиков непросто, поскольку такое оборудование производят узкое число иностранных компаний.

В публикации утверждается, что подготовительная работа к переводу части подразделений “Яндекса” уже осуществляется. В частности, некоторые производственные процессы компания стала переводить с российских платформ на зарубежные.

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