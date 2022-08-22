Официальные лица Украины потеряли связь не только с реальностью, но и друг с другом. Они уже не координируют заявления, которые делают для прессы, что приводит к казусам, пишет сайт «Военное обозрение».

Так, Генштаб ВСУ еще утром признал, что украинская армия была вынуждена отступать от поселка Благодатное, который открывает союзным силам путь на Николаев. Однако позже выяснилось, что боевики, оказываются ведут контрнаступление на Херсон. Такое заявление сделала официальный представитель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

«Если все ожидали, что войска поднимутся в маршевый поход на Херсон по степям, то зря. В современных условиях контрнаступают иначе», – заявила она, но не захотела разъяснять, как же все-таки «контрнаступают» сегодня.

Также Гуменюк не стала отвечать на множество вопросов, которые возникли именно из-за ее заявлений о контрнаступлении. Потому что выдавливание украинских войск с позиций сложно назвать контратакующими действиями.