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Украинским войскам нечего противопоставить российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал», заявили представители командования ВВС Украины. Они заявили, что вечером, 7 августа, ВС РФ атаковали с применением данного боезаряда военные объекты в Винницкой области.

Высокопоставленные украинские военные пожаловались, что в их распоряжении нет боевых систем, способных сбивать «Кинжалы». Мало того, из-за скорости гиперзвукового боезаряда, составляющей 12 тысяч километров в час, несвоевременно сработала система оповещения. Из-за чего боевики не успели спрятаться в укрытие и были уничтожены.

Представители командования ВВС Украины также напомнили, что «Кинжалы» применяются ВС РФ с самолетов МиГ-31, но могут использоваться также на стратегических бомбардировщиках Ту-160 и дальних Ту-22М3. Сообщается, что ранее ракетами «Кинжал» уже уничтожались военные объекты ВСУ, но задействовались боезаряды всего несколько раз.

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