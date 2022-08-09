Командование Военно-воздушных сил Украины заявило о том, что по одному из объектов ВСУ в Винницкой области был нанесен удар гиперзвуковой ракетой. Такое заявление Киев сделал, комментируя недавнюю атаку по позициям украинских боевиков в Винницкой области.

Такой вывод командование ВСУ сделало, проанализировав силу удара и последствия разрушения. По заявлению Киева, удар был нанесен с применением гиперзвуковой ракеты Х-47. Она является составляющей частью гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

В ходе спецоперации, по словам командования ВСУ, такие ракеты использовались уже несколько раз. Но никаких доказательств своим словам Киев так и не смог предоставить. Все утверждения пока построены только, основываясь на характере разрушений.

Министерство обороны РФ пока никак не отреагировало на заявление ВСУ.