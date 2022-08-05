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Армия Украины относится к мобилизованным военнослужащим как к пушечному мясу и при этом бережет кадровых боевиков, рассказал командир отряда «Барс-13» Союза добровольцев Донбасса Сергей Фомченков.

Он отметил, что кадровые военные ВСУ, учуяв приближение союзных сил, стремятся как можно быстрее покинуть позиции, сбежать как можно дальше. Поэтому почти на каждом опорном пункте, захваченном ВС РФ, можно найти только напуганных резервистов, которые были недавно поставлены под ружье.

«”Кадры” отступают, оставляя пачками вместо себя резервистов, которых не жалко — они ещё таких наберут. ВСУ обрекает таким образом резервистов на смерть», – цитирует Фомченкова сайт «Украина.ру».

Напомним, ранее портал «Русская весна» опубликовал данные из слитого в Сеть доклада Главкома ВСУ Валерия Залужного. Они гласят, что 80 процентов боевиков ВСУ, призванных в пятой волне мобилизации либо погибли, либо получили серьезные ранения и находятся в госпитале.

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