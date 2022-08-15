Два дня полз по лесу командир украинского нацбатальона “Кракен” Дмитрий Стрельников, пока его не обнаружили российские военнослужащие и не оказали медицинскую помощь. Об это рассказал сам Стрельников – сообщает РИА “Новости”.

Командир “Кракена” оказался в лесу во время отступления боевиков возле населённого пункта Белогоровка в Донбассе. По словам Стрельникова, он не мог самостоятельно передвигаться, получив серьёзное ранение и потеряв много крови. Он рассказал, что его подчинённые оставили его под деревом и ушли. На одном месте Стрельников просидел до утра, а потом пополз по лесу.

Из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи командир нацформирования потерял руку. По его словам, этого бы не случилось, не оставь бойцы его одного. Сейчас Дмитрий Стрельников находится в плену.

Об уничтожении боеспособности “Кракена”, который находился под Харьковом, Министерство обороны России заявляло ещё 8 августа.