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Дмитрий Стрельников, занимающий должность командира взвода в националистическом батальоне ВСУ «Кракен», заявил о невозможности одолеть российскую армию. В интервью для СМИ он отметил, что Украина успешно воюет исключительно по телевизору, передает РИА Новости.

По словам Стрельникова, который был брошен своими сослуживцами и попал в плен, националистическое формирование «Кракен» не имеет каких-то сверхспособностей, о которых рассказывают украинские журналисты. Подобные россказни – это лишь часть информационной войны, в которой Киев преуспел благодаря своим западным кураторам.

Военнопленный также отметил, что на Украине лучше всех подготовлены кадровые военные. Националистические батальоны уступают им в боевой подготовке. Однако оружием, которое Запад непрерывно отправляет Киеву, умеют пользоваться лишь единицы даже в профессиональной армии.

«Мне кажется, у нас нет такой возможности — победить российскую армию», – коротко подытожил Стрельников.

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