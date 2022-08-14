Дмитрий Стрельников, занимающий должность командира взвода в националистическом батальоне ВСУ «Кракен», заявил о невозможности одолеть российскую армию. В интервью для СМИ он отметил, что Украина успешно воюет исключительно по телевизору, передает РИА Новости.

По словам Стрельникова, который был брошен своими сослуживцами и попал в плен, националистическое формирование «Кракен» не имеет каких-то сверхспособностей, о которых рассказывают украинские журналисты. Подобные россказни – это лишь часть информационной войны, в которой Киев преуспел благодаря своим западным кураторам.

Военнопленный также отметил, что на Украине лучше всех подготовлены кадровые военные. Националистические батальоны уступают им в боевой подготовке. Однако оружием, которое Запад непрерывно отправляет Киеву, умеют пользоваться лишь единицы даже в профессиональной армии.