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Киев перебрасывает танки с западного направления к Херсонской области. Портал Avia.Pro рассказал, что жители Николаевщины видели целую колонну боевых машин Т-72М максимум в 30 километров от находящегося под контролем ВС РФ региона.

ВСУ особо не скрывают процесс переброски тяжелой техники, колонна перемещалась в дневное время. При этом никакой официальной информации от Киева по этому поводу не поступало. Эксперты напоминают, что украинские пропагандисты и политики давно грозят «контрнаступлением» на Херсонском направлении, поэтому передислокация танков может оказаться подготовкой к нему.

Кроме того, на границе Николаевской и Херсонской областей развернута целая батарея американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. Там же ВСУ возводят укрепрайоны, что также может указывать на подготовку к контратаке.

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