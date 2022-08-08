Пока главный сказочник Украины Алексей Арестович придумывает для населения басни о наступлении, контрнаступлении и уверенной победе ВСУ, украинские националисты несут крупные потери. И это даже несмотря на то, что на линии фронта сейчас идут исключительно позиционные бои, рассказал сайту «Украина.ру» военный эксперт Юрий Кнутов.

Он напомнил, как президент Украины Зеленский недавно заявил, что на востоке страны творится сущий ад. Глава государства владеет объективной информацией и хорошо знает, о чем говорит Арестович же просто выдает абсурдные прогнозы, ни один из которых за 5 месяцев не сбылся.

ВС РФ уверенно крушат противника на Донбассе, уничтожают или берут в плен целые подразделения ВСУ и иностранных наемников, медленно продвигаются вперед, сведя к минимуму собственные потери, подчеркнул Кнутов.