Российские ВС провели украинских националистов, которые готовились к ожесточенным боям за Северск. Киев стянул бронетехнику и живую силу к этому городу, но попытка сорвать наступление союзных войск с треском провалилась.

Подразделения ВС РФ и ДНР концентрировали крупные силы в других районах Донбасса и сейчас наступление осуществляется от Марьинки до Соледара, рассказал военный историк Юрий Кнутов порталу «Украина.ру».

Россия накопила достаточно боеспособных подразделений, чтобы пойти в наступление широким фронтом и превратить линию Марьинка – Соледар в огневую дугу. Киеву приходится отступать и оставлять населенные пункты, которые он совсем недавно считал неприступными крепостями. На упомянутой линии активно работает артиллерия, которая отправляет тысячи снарядов на позиции противника, не оставляя ему никаких шансов на успех. Это подтвердил даже президент Украины Зеленский, который в одном из своих выступлений заявил, что на востоке Украины сейчас настоящий ад.