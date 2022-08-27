Заявления о возможных ударах по центрам принятия решений на Украине не прекращаются с первых дней специальной военной информации. Однако дело до них пока не доходит. Военный эксперт Юрий Кнутов назвал приоритетные цели для российских ракет.

Он уверен, что первым делом нужно атаковать здания Главного управления разведки и СБУ. Также стоит нанести ракетный удар и по Минобороны Украины. Именно эти три ведомства несут полную ответственность за террористические акты, диверсии, многочисленные военные преступления националистических батальонов ВСУ.

В интервью сайту «Украина.ру» Кнутов отмечает, что ни в одном из этих зданий нет лиц, которые отдавали команды. Вся верхушка давно забилась в подземные бункеры, которые обнаружить практически невозможно из-за грамотной маскировки. Однако здания Минобороны, ГУР и СБУ важно разрушить как символ нацизма. Если же будут выявлены замаскированные штабы, то и по ним необходимо нанести удары.