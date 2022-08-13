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Бои на подступах к Авдеевке продолжаются, российские ВС медленно, но уверенно перемалывают хорошо укрепленные линии обороны противника, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов сайту «Украина.ру».

Он отметил, что под Авдеевкой ВС РФ столкнулись с серьезными трудностями, чего вполне можно было ожидать. Город является плацдармом украинских националистов для обстрела Донецка, его 8 лет укрепляли, не жалея бетона и металла. За это время было выстроено множество линий обороны, которые чрезвычайно сложно преодолеть.

Несмотря на это, ВС РФ продвигаются вперед. Они задействуют артиллерию, перемалывая позиции боевиков. При этом они стараются окружить населенный пункт со всех сторон, чтобы вынудить националистов сдаться точно так же, как это происходило в Мариуполе.

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