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Успешная ракетная атака, в результате которой был уничтожен склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня – это удар не только по ВСУ, но и по Соединенным Штатам, уверен военный историк Юрий Кнутов.

Он напомнил, что каждая из ракет стоит около 50 тысяч долларов, поэтому США понесли серьезные финансовые убытки в результате уничтожения склада, на котором хранилось более 300 боезарядов.

Кроме того, Киев лишился возможности наносить высокоточные удары по объектам ВС РФ, по мостам и важным развязкам, а также по складам с ГСМ и боеприпасами.

Еще один плюс – это удар по Соединенными Штатам, которым теперь придется организовывать новую поставку ракет, чтобы компенсировать потерянные Киевом боезаряды. Учитывая заявления американских политиков о скором исчерпании ресурсов ВС США, это может оказаться не таким простым делом.

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