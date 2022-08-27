Киев почти два месяца «имитировал контрнаступление» на Херсон, однако теперь он лишен этой возможности. Российские ВС ударом по военному аэродрому в Миргороде, что в Полтавской области, уничтожили боевые самолеты, на которые так рассчитывали ВСУ.

Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью сайту «Украина.ру» сообщил, что в Миргороде под удар попало 5 самолетов, которые теперь уже никогда не смогут подняться в небо. Также ликвидировано 30 националистов, выполняющих различные задачи на аэродроме.

Попал под удар и еще один такой объект, расположенный в Днепропетровске. На местном аэродроме уничтожено три боевых самолета.

Также ВС РФ постоянно атакуют «плацдарм» ВСУ у Давыдова Брода. Там боевики ВСУ сами загнали себя в ловушку, выбрав не совсем удачное место на берегу реки Ингулец. В результате они уже потеряли около полка и продолжают нести все новые потери.