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Никто не имеет права обвинять Северную Корею в том, что у неё есть ядерное оружие. Сейчас КНДР не входит в число стран, которые придерживаются Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такую позицию высказали в постоянном представительстве страны при ООН – сообщает РИА “Новости”.

Представители Пхеньяна в Организации Объединённых Наций добавили, ядерное оружие в КНДР находится в рамках осуществления прав на самооборону.

Ранее в адрес Северной Кореи звучали обвинения, что Пхеньян расширяет свою ядерную программу, проводит испытания ракет и иные тесты атомного оружия. Тем самым страна провоцирует усиление напряжённости в регионе. Такие заявления звучали в том числе и от представителей Госдепа США.

КНДР не является участником ДНЯО на законных основаниях. Из состава стран-участниц Договора страна вышла ещё 19 лет назад, став первым государством, которое пошло на такой шаг.

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