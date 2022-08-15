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Украину ждет суровая и холодная зима. Об этом своих горожан предупредил мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что предстоящей зимой уровень температуры в домах может опуститься ниже нормы, что составит 18 градусов.

Причиной станут опустевшие газовые хранилища, которые не удается пополнить своевременно. Кличко заявил, обращаясь к гражданам: «Прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма — 21 градус, а может быть 19 или 18».

Кроме того, не исключается, что в Киеве начнутся перебои с подачей электричества. Проблему можно будет решить, если использовать запасы мазута. Но поможет это только на короткий срок.

Проблемы с электричеством начинаются и в Германии. Ожидается, что уже осенью в стране вступят строгие правила энергосбережения. Общественные здания можно будет отапливать только до 19 градусов.

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