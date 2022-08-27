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Игру в «геополитические шахматы, которую Соединенные Штаты навязали на Тайване, Китай с блеском выиграл, пишет издание «Свободная пресса». Эксперты отмечают, что Пекин полностью перезагрузил Национально-освободительную армию и теперь неповоротливым ВС США за ней просто не угнаться.

Китайский лидер Си Цзиньпин планировал создать мощную современную армию к 2035 году. Однако уже сейчас можно говорить, что цель практически достигнута. КНР производит собственную технику, в которой используются инновационные технологии, использует совершенно новые подходы к обучению военнослужащих, принимает участие в миротворческих миссиях и регулярно проводит стратегические учения.

Парады к годовщине победы в войне с Японией и 90-летию создания НОАК, которые в основном были рассчитаны на демонстрацию достижений Китая, показали, что сейчас более половины техники – это совершенно новые разработки, которые являются полностью отечественными без иностранных компонентов.

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