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22 августа с двух часов ночи до 16:00 по местному времени Китай намерен провести военные маневры в Восточно-Китайском море. Сообщается, что сразу несколько зон, выделенных для учений со стрельбами, будут временно закрыты для судоходства.

Маневры пройдут в непосредственной близости от провинции Чжэцзян, что в восточной части страны.

Напомним, действия Китая в последнее время беспокоят Японию, которая намерена срочно исправлять ситуацию. Она собирается принимать на вооружение не меньше одной тысячи дальнобойных ракет, чтобы достичь по их количеству паритета с КНР.

Японский Кабмин заявил, что Пекин регулярно размещает все новые ракеты близ островов Кюсю и Нансей, принадлежащих Токио, поэтому главная задача – создать сдерживающий фактор.

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