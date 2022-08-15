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Вмешательство США во внутреннюю политику Китая может дорого обойтись. Власти Китая призвали Америку не нарушать принцип «одного Китая». Об этом сообщил специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин. Подробности передает издание “URA.ru”.

Сяомин назвал такие действия американский властей “игрой с огнем”. Он отметил, что это очень опасный ход, от которого сами США могут погибнуть. Он призывает прекратить вмешиваться в вопросы, связанные с Тайванем.

Лю Сяомин предупредил, что тот, кто будет мешать воссоединению Китая, столкнется с «великой стальной стеной».

14 августа на Тайвань прибыла еще одна делегация американских конгрессменов. На этот раз ее возглавил сенатор Эд Марки. Ранее сообщалось, что делегация пробудет на острове два дня. В повестке дня – встреча сенаторов с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и обсуждение отношений США и Тайваня.

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