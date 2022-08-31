Одновременно и в Китае, и в США появились два документа, касающиеся китайской провинции Синьцзян. Эксперты РИА “Новости” рассказали о том, что Госдеп США опубликовал доклад, в котором власти Китая подвергаются критике за попытку «доминировать в глобальном дискурсе» по Синьцзяну.

Вашингтону очень не понравилось, что Пекин переиграл его, так как США привыкли, что весь мир верит только их пропаганде.

Дело в том, что длительное время Синьцзян был тесно связан с международным исламским терроризмом. Но властям Китая удалось решить эту проблему. Основной пик угрозы пришелся на 2014 года, когда теракты устраивали уйгуры. В этот период началась спецоперация по очистке Синьцзяна от террористов.

Китая пошел по пути усиления экономических мер в регине. За последние 10 лет ВВП этой провинции вырос в два раза. Было создано 5 миллионов рабочих мест. В два раза увеличилось количество предприятий, частных и государственных компаний. В провинции удалось победить бедность. Китай показал всему миру, что экономикой можно бороться с терроризмом.