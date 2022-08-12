Эксперты издания РИА “Новости” рассказали о взаимосвязи двух документов, которые были опубликованы практически одновременно. Речь идет о “Белой книге” Пекина, в которой описывается процесс воссоединения с Тайванем”, и о статье агентства Bloomberg о непринятом “Акте о политике в отношении Тайваня”.

По мнению обозревателей, эти документы наводят на украинский сценарий. Именно после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси американские конгрессмены предложили пересмотреть взаимоотношения США с Тайванем. Предлагается ввести санкции против Китая и оказать военную помощь Тайваню.

В США уже начали зарождаться опасения в том, что Пекин пойдет по примеру Москвы. Острову уже предлагают дать статус «основного союзника США вне НАТО». Он даст возможность на законных основаниях поставлять Тайваню оружие.

Но дело в том, что Тайвань не является независимой страной. Эта территория со сложным территориальным статусом.