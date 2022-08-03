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Когда-то самой могущественной в мире была Британская империя. Под ее контролем находились 31 млн кв. км всей территорий и четверть населения Земли. Но их лидерство было искусственным, оно основывалось только на стравливании остальных народов друг с другом. Эксперты издания «Русская весна» рассказали, по какой причине могуществу Британии пришел конец.

Британская империя контролировала большую часть планеты, включая колонии в США. Но Лондон потерял контроль над территорией, когда она увеличилась в несколько раз. С такой же проблемой столкнулась и Япония, когда подконтрольные ей территории превысили государство по размеру в несколько раз.

В настоящее время история повторяется. Сейчас Америка пытается взять под контроль основную часть мира. Но ее размер территорий не позволяет добиться желаемого.

Эксперты не исключают, что именно Китай сможет заменить США, так как он обладает значительными территориями и населением. Поэтому Китай может уже в ближайшем будущем стать мировым лидером.

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