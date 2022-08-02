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Китайские военные начали проведение учений радом с границей Тайваня. Причиной этому стал визит на Тайвань спикера Конгресса США Нэнси Пелоси. Подробности передает издание «URA.RU».

Военные учения продляться до 4 августа. При этом представители КНР давно предупреждали о возможных последствиях визита Пелоси на Тайвань. Информация о том, что член Конгресса США прибудет в американской делегацией на Тайвань, появилась уже давно, вызвав ответную реакцию со стороны властей КНР.

В Китая заявили о готовности к решительным действиями для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Китайские военные уже отправили свои боевые корабли в Южно-Китайское море. Также в состояние боевой готовности были приведены все основные силы китайской армии. Все это говорит о том, что командование готово к начале войны.

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