Пекин начал военные учения у берегов Тайваня, а у последнего военная инфраструктура находится в ужасающем состоянии. Капониры, которые ранее использовались для дальнобойной артиллерии, сегодня представляют собой либо небольшие музеи, либо заводские цеха, в которых кипит работа.

Военная инфраструктура Тайваня требует серьезного восстановления. И это при том, что Соединенные Штаты открыто демонстрируют покровительство островному государству и снабжают его оружием, рассказал журналист агентства ТАСС Андрей Кириллов, слова которого приводит портал SM-News.

Он отметил, что в настоящий момент Народно-освободительная армия Китая фактически окружила Тайвань. И если она получит приказ установить контроль над островом, вряд ли Тайбэй сможет оказать достойное сопротивление.