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Эксперты британского издания The Economist посоветовали Киеву и его союзникам остыть и сохранять хладнокровие в вопросах контрнаступления на Херсон.

Журналисты обратили внимание, что сейчас постоянно идут разговоры о том, что ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению в Херсоне, чтобы вернуть себе территории, взятые под контроль российскими военными. Украинские боевики сейчас повредили большое количество мостов, которые соединяли город и другие территории. Тем самым они изолировали российские воска на западном берегу Днепра. Украинские генерали полны решимости. Они уверены, что вернут контроль над территориями уже к концу года.

Но все это, по словам экспертов, красивая обложка. На самом деле ВСУ уже сильно истощены. А российская армия надежно закрепилась в Херсоне. Сейчас 10 000 новобранцев ВСУ проходят обучение в Великобритании. Возможно, что они смогут немного улучшить ситуацию.

Журналисты отмечают, что сейчас союзники Киева должны набраться терпения.

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