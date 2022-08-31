Власти Киева приняли решение усилить цензуру. Теперь журналистам запретят напрямую работать с военнослужащими. Кроме того, в СМИ будет запрещено публиковать материалы о действиях ВСУ, давать оценку действиям командования. Подробности передает издание “Военное обозрение”.

Запрет вступает в силу уже сегодня, 31 августа. Причиной такого решения стало провальное контрнаступление под Херсоном, которое было преподнесено как огромная победа националистов. Но на самом деле ВСУ потерпели критическое поражение.

Киевские власти решили ввести цензуру против журналистов. Теперь в Минобороны Украины разработали специальную методичку, в которой должно быть прописано, что можно писать в средствах массовой информации, а в отношении каких моментов наложен полный запрет.

В качестве новых правил, прописанных в методичке, указано, что категорически запрещено давать оценку и критиковать действия украинских военных.