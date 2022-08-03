Конфликт на Украине был продуманной стратегией Запада, но все пошло не по плану. По словам политического обозревателя Дмитрия Косырева, теперь Западу нужно искать новые пути спасения. Подробности передает издание РИА “Новости”.

По мнению эксперта, весь этот украинский сюжет был задуман для того, чтобы «оживить либеральный интернационализм, вдохнуть новую жизнь во все более дисфункциональный миропорядок после холодной войны». Также Запад хотел запугать все остальные страны, которые стоят на стороне России и Китая.

Украина не нужна никому в том состоянии, в каком она находится. За долгие годы коррупции в стране от государства ничего уже не осталось. Власти Запада решили усугубить конфликт, чтобы спасти свои структуры.

Дмитрий Косырев задается вопросом: «И остается вопрос, а причем тут Украина, с тысячами мирных жителей, уничтоженных киевским режимом, не говоря о прочих потерях и разрушениях. Да вообще она ни при чем. Ее никому не жалко».

Запад пожертвовал мирными жителями для реализации своих целей, которых в итоге так и не смог достичь.