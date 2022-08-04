Украинский Генштаб настолько уверовал в надежность выстраиваемой в течение 8 лет обороны Авдеевского направления, что увел оттуда часть войск с артиллерийскими подразделениями. В этот момент российские ВС провели лобовой штурм и добились успеха в Песках, рассказал политолог Яков Кедми.

Он напомнил, что практически все эксперты неоднократно твердили о нецелесообразности штурма, о том, что боевиков ВСУ нужно брать в котел и перемалывать до того момента, пока они не разбегутся сами. Однако это слишком длительный процесс.

ВС РФ сыграли на отсутствии в распоряжении Киева артиллерии и нанесли прямой лобовой удар, который стал полнейшей неожиданностью для Генштаба ВСУ. Прямая атака вкупе с эффектом внезапности сделали свое дело. Киев уже сейчас начинает говорить об отступлении, готовя ВСУ и народ страны к очередному поражению на Донбассе.