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География применения карт российской платёжной системы “Мир” должна расшириться. Соответствующие банковские карты станут принимать на Кубе. Но не раньше конца года. Такое заявление сделал посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья – пишут “Известия”.

Дипломат уточнил, что сейчас власти, банковский сектор Кубы и Национальная система платежных карт России работают над внедрением “Мира” в финансовую систему островного государства.

После введения санкций в отношении России и ухода с российского рынка платёжных систем Visa и MasterCard “Мир” стал хорошей альтернативой для россиян. Однако карты отечественной платёжной системы сейчас работают всего в десяти государствах. Причём только два из них относятся к странам дальнего зарубежья. Это Вьетнам и Турция.

Ранее представители туристической отрасли Кубы заявляли, что внедрение карт “Мир” может привлечь на остров туристов из России.

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