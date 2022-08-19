Последствия многочисленных карантинов привели к еще большему числу летальных случаев, чем само заболевание. Такое мнение высказали журналисты британского издания Telegraph.

Многие британцы из-за ковидных ограничений не смогли попасть к доктору, пройти обследование, сдать анализы. Это спровоцировало усугубление хронических заболеваний, развитие осложнений.

Эксперты издания отметили, что только с начала июня в Великобритании скончались более 10 000 граждан, но эти летальные исходы не связаны с заражением коронавирусом. Авторы публикации отметили, что от последствий самого вируса за такой же период времени скончались всего 2 800 человек.

Основными причинами такой высокой смертности в Великобритании стали сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Их не удалось из-за карантина выявить на ранней стадии, что привело к летальным исходам.