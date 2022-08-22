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Российские туристы на курорте в Турции включали “Калинку-малинку” и вместе танцевали. Все это очень взбесило польскую журналистку Каролину Ополска. Подробности сообщает Украина.ру.

Журналистка отдыхала в Турции вместе с детьми, но ее положительные эмоции от отдыха испортили компании россиян. По словам Каролины, русских в отеле очень мало. Они не реагировали на все выкрикивания польских туристов по поводу Украины. Кроме того, они постоянно включали русскую музыку.

Польская туристка рассказала: “Из динамиков над бассейнами отеля звучала музыка, а во время вечерних представлений звучала русская музыка . Еще польская, немецкая и американская, но больше всего меня обидела именно русская. Так что, когда я впервые услышал рокочущую “Калинку” и интернациональная толпа начала плясать, я была ошеломлена”.

По словам журналистки, “Калинка-малинка” не давала сосредоточиться на “чудовищных картинах войны”.

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