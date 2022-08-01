Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Европа уже сейчас изнывает от экономического кризиса, но самое страшное начнется зимой. Политики стран ЕС регулярно напоминают гражданам, что она однозначно будет очень холодной и принесет с собой множество дополнительных проблем.

Так, Варшава рискует остаться без традиционной рождественской иллюминации, без которой праздник уже вряд ли будет столь же ярким, как в прошлые годы. Но власти считают, что отказ от многочисленных ламп и огней поможет сэкономить самое дорогое – энергоресурсы.

В Германии другая проблема. Местное издание Zeit пишет, что если дефицит продуктов к зиме может и не добраться до страны, то туалетная бумага точно исчезнет из магазинов. Все дело в том, что бумажная промышленность нуждается в больших объемах газа, которые внезапно перестали поступать в ФРГ.

Британские СМИ ничего не пишут о так важной для немцев туалетной бумаге, но зато пророчат проблемы с продуктами. Больше всех пострадают завсегдатаи сетей ресторанов фиш-энд-чипс, не представляющие своей жизни без зажаренной в кляре трески. Им придется отвыкать от любимого блюда по той же причине – из-за дефицита энергоносителей.

Портал Infosmi.net рассказал и о чаяниях Нидерландов и Бельгии. Жители этих стран не могут позволить себе оплату счетов за газ и поэтому активно возвращаются к старым добрым дровам. Кроме того, огромным спросом стали пользоваться печи и камины, которые должны стать спасением для европейцев в грядущую зиму.

Вам может понравиться

Боевик ВСУ: Жители Артемовска с нетерпением ждут, когда над городом поднимут российские флаги

Украинская армия считает Артемовск, который киевские власти на волне декоммунизации зачем-то переименовали в Бахмут, одной из главных своих крепостей на Донбассе. Но жители города с ними совершенно не согласны. Так,

ВС РФ вошли на окраины города Красногоровка к западу от Донецка

Союзные силы ВС РФ и ДНР уже ведут боевые действия на окраинах населенного пункта Красногоровка, что к западу от Донецка. Линия обороны ВСУ прорвана, хотя Киев пока отрицает этот очевидный

Эксперты The Wall Street Journal заявили о готовящемся наступлении со стороны ВСУ на Херсон

Украинская армия ведет подготовку к контрнаступлениям, чтобы вернуть себе Херсон, который был взят под контроль российскими военными. Об этом сообщают эксперты издания The Wall Street Journal. Подробности передает Ura.ru. Херсон
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |