Европа уже сейчас изнывает от экономического кризиса, но самое страшное начнется зимой. Политики стран ЕС регулярно напоминают гражданам, что она однозначно будет очень холодной и принесет с собой множество дополнительных проблем.

Так, Варшава рискует остаться без традиционной рождественской иллюминации, без которой праздник уже вряд ли будет столь же ярким, как в прошлые годы. Но власти считают, что отказ от многочисленных ламп и огней поможет сэкономить самое дорогое – энергоресурсы.

В Германии другая проблема. Местное издание Zeit пишет, что если дефицит продуктов к зиме может и не добраться до страны, то туалетная бумага точно исчезнет из магазинов. Все дело в том, что бумажная промышленность нуждается в больших объемах газа, которые внезапно перестали поступать в ФРГ.

Британские СМИ ничего не пишут о так важной для немцев туалетной бумаге, но зато пророчат проблемы с продуктами. Больше всех пострадают завсегдатаи сетей ресторанов фиш-энд-чипс, не представляющие своей жизни без зажаренной в кляре трески. Им придется отвыкать от любимого блюда по той же причине – из-за дефицита энергоносителей.

Портал Infosmi.net рассказал и о чаяниях Нидерландов и Бельгии. Жители этих стран не могут позволить себе оплату счетов за газ и поэтому активно возвращаются к старым добрым дровам. Кроме того, огромным спросом стали пользоваться печи и камины, которые должны стать спасением для европейцев в грядущую зиму.