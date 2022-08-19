Президент Украины не действует самостоятельно, а лишь выполняет приказы, которые ему отдаёт Запад. Поэтому объявлять Владимиру Зеленскому “кровную месть” нет никакого смысла. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров – сообщают “Известия” со ссылкой на его телеграм-канал.

В своём посте Кадыров назвал Зеленского “заложником Запада”. Такое мнение у него сложилось после анализа того, что делает и говорит президент Украины. Глава Чечни пояснил, что понятие кровной мести для народа республики – действенный инструмент для сдерживания агрессии.

Кроме этого, глава Чечни отметил, что роль, которую сейчас исполняет Зеленский “лучшая за всю его актёрскую практику” при этом Кадыров отказался оправдывать этим действия президента Украины. Зеленский, по мнению главы Чечни, по собственной воле стал “кроликом, которого Запад выращивает на мясо и шкурку”.

В специальной военной операции (СВО) на Украине в числе прочих принимают участие и добровольцы из Чеченской республики. Туда бойцы отправились ещё в первые дни СВО. Периодически ряды чеченских добровольцев пополняются. Новое подразделение отправилось в Донбасс в начале лета.