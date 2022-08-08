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Специальная военная операция проходит в штатном режиме. Территория Донецкой народной республики постепенно освобождается от сил националистов “путём грамотного и неспешного ведения боя”. Об этом у себя в телеграм-канале написал лидер Чечни Рамзан Кадыров. Он также рассказал об оперативной обстановке на одном из направлений.

Кадыров уточнил, что под контроль взята территория завода Knauf в городе Соледар, который расположен в ДНР. Соответствующую задачу выполнил спецназ “Ахмат” и второй корпус Народной милиции ЛНР, рассказал глава Чечни.

Он также добавил, что военнослужащие союзных войск показали впечатляющие результаты. Националисты планировали держать длительную оборону – написал Кадыров – но вышло всё “с точностью до наоборот”. При этом глава Чечни добавил, что времени на организацию обороны у неприятеля было достаточно много.

К окраинам Соледара вооружённые силы РФ и их союзники подошли в начале августа.

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