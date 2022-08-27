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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись с украинскими военными, попавшими в плен. Он пояснил, что бойцы оказались в плену в результате рейда ВС РФ по одному из районов проведения спецоперации.

Боевик охотно ответил на все вопросы и рассказал, что в основном его подразделение пряталось в окопах, чтобы не попасть под удары российской артиллерии. Он допустил, что всего было 24 человека, но уточнил, что точную численность не знает. Под интенсивным огнем просто не было возможности даже выглянуть наружу.

Кадыров отметил, что украинские резервисты – это пленный “скот, который силой выдернули из стада, вручили пистолеты пулеметы и отправили на убой”. Кто-то сразу погибает под артиллерийским огнем, а кто-то поступает умнее – закапывается поглубже в землю и ждет плена.

Также Кадыров рассказал, что от военнопленных было получено много полезных сведений. Боевики ВСУ не стесняются рассказывать все о своих подразделениях и без лишних слов выдают то, что знают.

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