Американские противотанковые ракеты Javelin не настолько мощные, чтобы с одного попадания уничтожить российскую технику. Это доказывает видео, которое опубликовало издание Avia.pro.

На кадрах, снятых с беспилотника, заметно, как возле одного из населённых пунктов (его название не указывается) по просёлочной дороге двигается два российских танка Т-72. В это же время с двух сторон они подвергаются обстрелу. Точным выстрелом расчёт танка уничтожил боевиков ВСУ в поле рядом с дорогой, однако тут же в танк прилетел Javelin с другой стороны.

Ракета точно поразила танк, однако значительного урона техника не получила. Танк сумел покинуть позиции. Вскоре он заглох, но как уверяет издание, со ссылкой на видеозапись, уже через несколько минут вновь был готов исполнять поставленные боевые задачи.

“Российская тяжёлая бронированная техника защищена куда лучше, чем себе это представляли на Украине и в США”, – отмечается в публикации.