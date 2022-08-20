Военнопленный, сложивший оружие под Марьинкой, рассказал, что лишь недавно был мобилизован и отправлен на передовую. Он не смог ответить на вопрос, сколько всего боевиков находится в гарнизоне этого населенного пункта, так как только направлялся туда.

Издание «Известия» показало видеозапись допроса новоиспеченного боевика, сразу после мобилизации оказавшегося в плену. Он сообщил, что «на точку» его и еще 8-9 человек привезли в полностью закрытом фургоне.

Также воин рассказал, что до мобилизации работал ветеринаром. В настоящий момент на Украине эта профессия практически не приносит прибыли, отметил пленный.

Военнослужащий находился в составе группы, устроившей засаду на российские подразделения. Однако ее планы были раскрыты, что позволило разгромить противника и взять в плен несколько боевиков.