После установления контроля над поселком Пески бойцы штурмового батальона ДНР «Сомали» нашли тайную базу ВСУ в одном из подвалов. Там обнаружилось уникальное оружие, разработанное в Германии в 1942 году, рассказал корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Он пояснил, что речь идет о пулемете MG 42, называемом в годы Великой Отечественной войны «мясорубкой Гитлера». Особенностью этого оружия является скорострельность, составляющая 1200 выстрелов в минуту.

Бойцы штурмового батальона нашли не только сам пулемет, принадлежавший ВСУ, но и патроны к нему. Они отметили, что оружие работает отлично, поэтому будет использовано против украинских националистов.

Также в надежно укрепленном подвале нашелся и противотанковый ракетный комплекс Javelin – оружие из совсем другой эпохи. Он также полностью исправен, поэтому уже поступил на вооружение батальона «Сомали».