ТОС-1А «Солнцепек» оказали российским ВС неоценимую помощь в освобождении ЛНР. Сейчас они активно используются и в Донецкой Народной Республике, сообщило издание «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Военное ведомство опубликовало видео мощных ударов тяжелых огнеметных систем по позициям противника. Они обрушивают на врага целую лавину огня. Который проникает даже в хорошо укрепленные фортификации и уничтожает живую силу и технику ВСУ.

На записи представлена боевая работа расчета ТОС-1А Центрального военного округа. «Солнцепеки» методично бьют по складским комплексам и тяжелой бронетехнике, по укрытиям противник, не оставляя ему шансов на выживание или бегство.

Напомним, что ранее издание «Известия» также показало боевую работу САУ «Малка», уничтожающих американские гаубицы M777.