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Боевики ВСУ открыли огонь по своим сослуживцам, которые приняли решение сдаться в плен. Спасли их бойцы штурмового батальона ДНР «Сомали», которые занимались эвакуацией пленных, рассказало издание «Известия».

В своем официальном телеграм-канале авторы публикации выложили видео, на кадрах которого бойцы ДНР вместе со сложившими оружие украинскими военными уходят с линии огня.

«В лисью нору, все в блиндаж, все в блиндаж! Пацаны, не стойте тут, заходите, аккуратно, с Богом, все нормально будет», – командуют бойцы «Сомали» на записи.

Напомним, что ранее заместитель командира одного из батальонов 9-го полка Народной милиции ДНР с позывных «Хохол» рассказал о националистических формированиях ВСУ под Авдеевкой. Их задача заключается в отстреле военнослужащих украинской армии, которые пытаются либо сложить оружие и сдаться в плен, либо самовольно покинуть поле боя.

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