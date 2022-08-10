Израильский стартап BeeWise смог внедрить технологии искусственного интеллекта и автоматизации в сферу пчеловодства с помощью своих автономных «умных ульев», что дает возможности значительно улучшить опыление и повысить собираемый урожай меда. Об этом сообщает сайт Sustainable Brands. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Пчелы играют огромную роль в поддержании растительности по всему миру: они обеспечивают подавляющую часть опыления 70 из 100 важнейших сельскохозяйственных культур, которые составляют около 90 процентов глобальных ресурсов продовольствия.

Однако, несмотря на важность пчел в поддержании глобального биоразнообразия, их популяциям все больше угрожает сокращение. Многие современные проблемы, включая вредителей, изменение климата и инсектициды, вызывают значительный стресс для популяций пчел. По данным ученых, с 2006 года пчелиные популяции ежегодно сокращаются более чем на 30 процентов.

В то же время передовые технологические достижения сферой пчеловодства долгое время игнорировались. Фактически, эта отрасль оставалась неизменной последние 170 лет – с момента изобретения первых искусственных сот.

Израильская компания-стартап BeWise, созданная коммерческим пчеловодом Элайджей Радзинером и предпринимателем Сааром Сафра, создала роботизированные пчелиные ульи, которые способствуют выживанию пчел перед лицом глобального потепления и других вредоносных факторов.

Конструкция, названная BeeHome – это первый в своем роде автономная «пасека» со встроенным роботом-пчеловодом, действующим с использованием элементов искусственного интеллекта (ИИ). BeeHome позволяет ухаживать за пчелами в режиме реального времени и позволяет пчеловодам удаленно управлять ульями, получая доступ к широкому спектру данных о своих колониях пчел.

Каждый такой улей содержит ульи для 48 пчелиных семей, или в общей сложности от одного до двух миллионов пчел. Интегрированный в «облачную» систему ИИ постоянно отслеживает активность в каждом улье и одновременно продолжает учиться на действиях пчеловодов. Так, если пчеловод применяет определенное лечение, ИИ связывает это действие с конкретными условиями, а затем, если подобные состояния будут обнаружены другим оборудованием, робот может самостоятельно порекомендовать такое же лечение.

Полноценное понимание механизмов того, что происходит в пчелиной колонии, крайне важно для сохранения популяции пчел. «Как только колония становится полностью наблюдаемой системой BeeHome, принятие нужных мер становится более простым и своевременным. Например, если у пчел нет корма и они голодают, роботизированное устройство легко может их подкормить. Или, если на улице слишком жарко или холодно, робот может легко отрегулировать температуру улья для размещения пчел» – объясняет Сафра.

По его словам, в BeeHome 97 процентов всего того объема работы, что делает пчеловод, выполняется автоматически, «как будто у каждой пчелиной семьи есть свой личный пчеловод, работающий круглосуточно и без выходных».

BeeWise заявляет, что их пчелиные дома снижают смертность пчел до 80 процентов, повышают урожайность не менее чем на 50 процентов и устраняют примерно 90 процентов ручного труда по сравнению с традиционными ульями. Используя круглосуточный мониторинг и интеллектуальные технологии, система BeeHome автоматически обнаруживает угрозы для пчелиной семьи, такие как присутствие пестицидов или паразитов, и затем действенно реагирует, устраняя угрозу в режиме реального времени в полевых условиях.

Важно также отметить, что BeeWise смогла успешно решить еще одну непростую задачу – обеспечить автономность и экологичность энергоснабжения. Ульи BeeHome работают на солнечной энергии.

«В конечном итоге нами было создано устройство с робототехникой, компьютерным зрением, солнечными батареями, при этом мобильное и главное – достаточно безопасноеи удобное для нашего основного «потребителя», то есть самих пчел. Эти маленькие существа обладают весьма развитым сознанием и требуют очень специфических условий, чтобы чувствовать себя «как дома». Ульи BeeHome полностью соответствуют их биологической модели», – отмечает Сафра.

Согласно заявлениям BeeWise, их роботизированные ульи в ходе тестирования показали самый низкий уровень роения (то есть ситуации, когда пчелы покидают свои дома из-за ставших некомфортными условий) среди всех других типов обычных ульев.

«Традиционные ульи уже недостаточно защищают пчел от изменения климата и современных факторов стресса, которые наносят ущерб выживанию вида. Замена их роботизированными ульями, как это делает BeeWise, назрела, чтобы обратить эту тенденцию вспять и позволить пчелиным популяциям вернуться к их естественному присутствию в природных экосистемах», – подчеркивает Сафра.

BeeWise активно работает над расширением рынка, улучшением обслуживания и смогли добиться заметных инвестиций. Внедрив свои роботизированные системы BeeHome в США, где сейчас насчитывается уже около 24 000 ульев (с перспективами иметь их более миллиона), компания стремится к дальнейшему расширению на страны Европы и Австралию.