У побережья Ирана появились подводные лодки ВМС Израиля, которые готовы нанести мощный ракетный удар. Одна из них в настоящий момент подошла на минимальную дистанцию к йеменским берегам, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на издание Elaph.

Источник рассказал, что израильские субмарины вышли из Красного моря через Баб-эль-Мандебский пролив. Теперь они следуют к Персидскому заливу, чтобы подойти на расстояние удара по территории Ирана.

Подлодка, подкравшаяся к побережью Йемена пока не движется дальше, опасаясь удара со стороны Тегерана. Не исключено, что Иерусалим принял решение о начале вооруженного столкновения с Ираном, на что косвенно указывает также стремительно увеличившееся количество операций в воздухе, осуществляемых израильской авиацией.