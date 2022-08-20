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Авиация Израиля нанесла мощные удары по пригородам Дамаска и Тартусу в Сирии, причем атаковала она зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», прикрывающие столицу, сообщил портал Avia.Pro.

На видеозаписи, опубликованной в Сети, хорошо видно как минимум два уничтоженных Израилем ЗРПК, принадлежавших правительственным силам. Также известно о гибели троих бойцов, входивших в расчеты комплексов.

Израиль видит угрозу для себя в средствах ПВО российского производства на территории Сирии. Кроме того, он атакует «Панцири» и другие системы, чтобы правительственные войска не использовали их для защиты проиранских вооруженных формирований. Официальный Дамаск пока не дает комментариев по поводу потери ЗРПК.

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