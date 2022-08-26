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Израиль подключился к американскому обстрелу иранских баз на территории Сирии, рассказал портал Avia.Pro. Сразу после удара ВВС США израильские самолеты атаковали провинцию Тартус и выпустили не менее шести ракет по складам с боеприпасами, принадлежащими тому же Ирану.

При этом Иерусалим не смутил, что на территории данного региона располагается военно-морская база ВМФ РФ, а также военный контингент, который относительно недавно разместился в Тартусе. Не исключено, что Израиль специально идет на конфликт, причем делает это с согласия Вашингтона.

Самолеты израильских ВВС атаковали провинцию в ночное время, что стало полнейшей неожиданностью для сирийских властей. Подобные удары Иерусалим специально наносит в темное время суток, существенно снижая возможности для поражения истребителей сирийскими средствами ПВО.

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