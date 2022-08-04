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Человечество до конца не осознает, к каким последствия может привести изменение климата. Ученые из США, Германии и Китая предупреждают о том, что очень велик риск гибели цивилизации.

Международная группа исследователей заявила о необходимости управлять рисками, изучать вероятность наступления наихудших сценариев, среди которых полное вымирание человечества.

Авторы исследования говорят о том, что есть уже масса доказательств того, что изменение климата может достичь катастрофических масштабов. За последние 30 лет постоянно наблюдается рост выбросов парниковых газов. Даже по самым пессимистичным прогнозам к концу этого столетия средняя температура на планете может вырасти на 3,9 градусов.

Один из авторов исследования Чи Сюй из Нанкинского университета предупредил: “К 2070 году эти температуры и социальные, и политические последствия напрямую затронут две ядерные державы и семь лабораторий строгого режима, в которых находятся самые опасные патогены. Существует серьезный потенциал для катастрофических последствий”.

Ученые призывают к расширению мероприятий по изучению этой проблемы.

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