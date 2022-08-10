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Более 160 беженцев с Украины, которые проживают на территории Ягеллонского университета в польском Кракове, уже сейчас вынуждены искать новое местожительства. Руководство вуза заявило, что беженцы должны покинуть два общежития, в котором находятся, в срок до конца лета. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что официальные письма от руководства вуза беженцы уже получили. В них указывается, что здания общежитий продают, и новому владельцу объектов нужно передать их без постояльцев. Кроме нового местожительства 163 беженцам с Украины придётся искать и источник дохода. Соответствующая поддержка также прекращается 31 августа текущего года.

После начала боевых действий Украину покинули миллионы беженцев. Многие из них отправились в приграничные страны, в том числе и в государства Евросоюза. На первое время беженцам предоставили временное жильё, льготы и пособия. Однако со временем европейские страны начали сворачивать меры поддержки.

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