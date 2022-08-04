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Долгое время шли споры о том, вернется ли Иван Ургант на Первый канал. Недавно стало известно о том, что артист начал работу над новой программой на Youtube. Об этом рассказал политический и общественный деятель Захар Прилепин.

Сам Прилепин негативно высказался в отношении этой ситуации. Он считает, что в России не должно быть людей, которые осуждают спецоперацию своей страны, но при этом отлично в этой стране живут.

Политический деятель отметил, что Иван Ургант всего несколько дней назад был замечен в коридорах Останкино. Он очень весело записывал подводки к своей новой программе.

В своем телеграм-канале Захар Прилепин опубликовал пост: “Думаю, ютуб-проект. Вернее, ничего не думаю. Просто вот рассказали. Пусть всем будет хорошо. У Корсы звание Героя России, у Вани новый проект. Как мне говорят иногда: чего теперь, всем сдохнуть из-за твоего Донбасса? Нет, конечно. Пусть все живые живут. Тем более, что есть мертвые живее живых, и живые — мертвее мертвых. Все это так. Но все равно подташнивает иногда”.

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