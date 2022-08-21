С началом специальной военной операции в Донбассе Россия и страны НАТО усилили своё присутствие в Средиземноморье. Периодически там происходят инциденты с участием судов разных стран, которые однако пока не приводят к серьёзным последствиям. Издание avia.pro сообщает, что недавно итальянская подводная лодка Primo Longobardo устроила преследование российского разведкорабля “Василий Татищев”.

В публикации утверждается, что это произошло из-за того, что ранее в том же районе присутствовал другой российский корабль, который осуществлял наблюдение за ударной группой ВМС США, находившейся в Адриатическом море.

В этот раз инцидент произошёл в водах Ионического моря. Уточняется, что каких-то последствий от преследования российского корабля субмариной не было. Тем не менее итальянская подлодка подошла к кораблю на достаточно близкое расстояние.

В публикации предполагается, что такие действия итальянского судна – очередное свидетельство того, что страны НАТО пытаются повлиять на Россию в плане размещения своих кораблей Средиземноморском регионе.